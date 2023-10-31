В подмосковных Химках чествовали лучших активистов-волонтеров

В настоящий момент в городе на базе специально созданного три года назад регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» действуют свыше двух тысяч добровольцев. Как отмечает председатель местного Совета депутатов Сергей Малиновский, волонтеры стали реальной силой. Если три года назад они отлично проявили себя в условиях пандемии, то сегодня они первыми приходят на помощь бойцам специальной военной операции.

Благодарственными письмами Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области награждены Мария Березеско, Денис Кобелев, Анна Прибылова и Алексей Метелкин. Большая группа волонтеров отмечена по линии местных органов власти.