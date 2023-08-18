В подмосковных Химках депутат Госдумы Ирина Роднина провела пленарную дискуссию

В Химках прошло обучение 120 молодых наблюдателей за ходом выборов губернатора Московской области. В ходе занятий депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Ирина Роднина организовала пленарную дискуссию.

Политик акцентировала внимание на достижениях Московской области в разных сферах за последние десять лет. Отдельно Роднина остановилась на темах здравоохранения и образования.

Как отметила депутат, жителям региона доступны последние медицинские разработки. Более 200 тысяч человек ежедневно обращаются в поликлиники и получают квалифицированную помощь.

Полным ходом идет строительство детских учреждений, продолжила политик.

«За десять лет в области практически избавились от очередей в детские сады и школы», — подчеркнула Ирина Роднина.

Лидер проекта «Подмосковье – это мы» Линара Самединова и председатель Химкинского Совета депутатов Сергей Малиновский напомнили о важности задач, которые стоят перед молодыми наблюдателями.