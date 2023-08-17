В подмосковных Химках к запуску МЦД-3 обновили остановки общественного транспорта

В Химках подготовились к открытию третьей линии Московского центрального диаметра. Рядом с железнодорожными станциями обновлены 23 остановки.

Ленинградско-Казанский Московский центральный диаметр свяжет административный округ Зеленоград и Раменское. Длина маршрута — 85 километров. Как отмечает глава городского округа Дмитрий Волошин, химчане с нетерпением ждали пуска МЦД-3, которая существенно облегчит нагрузку на транспортную систему.

«Открытие третьего диаметра - долгожданное событие для всех жителей Химок. Ожидаем, что пассажиропоток в городе увеличится вдвое на каждой из шести станций округа. Пропускная способность станции «Химки» составит более 100 тысяч человек в сутки. Поэтому при поддержке правительства Москвы и губернатора Андрея Юрьевича Воробьева готовим всю инфраструктуру для того, чтобы обеспечить комфорт пассажирам», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Поезда без пассажиров обкатывались на новой линии с 15 августа. Проведены все необходимые технические тестирования.

Напомним, что в состав МЦД-3 вошли все шесть станций городского округа — «Малино», «Фирсановская», «Сходня», «Подрезково», «Химки» и «Левобережная». В настоящее время установлены временные остановочные пункты. Работы по полному благоустройству закончатся в 2025 году.