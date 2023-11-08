В подмосковных Химках начали строительство нового Никольского храма

В микрорайоне Новогорск-Планерная (городской округ Химки) состоялась закладка первого камня в основание нового здания Никольского храма.

Небольшую деревянную церковь сменит просторный собор святителя Николая Чудотворца в псковском стиле площадью 474 квадратных метра. Рядом будет возведена воскресная школа.

В церемонии закладки капсулы принял участие епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, сказавший напутственные слова. Председатель местного Совета депутатов Сергей Малиновский выразил уверенность, что новый храм станет местом притяжения и объединения жителей. В завершение церемонии епископ вручил грамоты Сергиево-Посадской епархии строителям храма Акакию Климиашвили, Людмиле Марковой и Андрею Сеурко.

Отметим, в Химках в настоящее время действуют около 20 храмов и церквей.