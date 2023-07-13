В подмосковных Химках начался капитальный ремонт моста на Ленинградском шоссе

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Химки ]

Жители Химок с энтузиазмом восприняли известие о начале капитального ремонта моста на Ленинградском шоссе.

За более чем 60 лет эксплуатации детали громадной конструкции поизносились, и объект стал опасным для автотранспорта.

Как сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки, в настоящее время на некоторых участках шоссе снят асфальт, перекрыты некоторые полосы. Далее последует замена полотна, деформационных швов, ограждения. Ремонтники укрепят откосы, сделаю водоотвод, обновят освещение. Словом, мост станет максимально удобным для проезда.

«Объектом оперативно управляет столичная организация «Гормост». Мы следим за выполнением графика ремонтных работ — сбоев нет», — отмечает замглавы Химок Денис Воловников.

Закончить ремонт намечено до конца текущего года.