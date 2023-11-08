В подмосковных Химках оперативно устраняют аварию на трубопроводе

В Химках на улице Кирова восстанавливают изношенный трубопровод. Ситуацию держит на контроле глава округа Дмитрий Волошин.

Руководитель муниципалитета с директором химкинского филиала ТСК «Мосэнерго» проверили ход ремонтных работ. По словам Дмитрия Волошина, на месте аварии приняты необходимые меры, проведены раскопки, чтобы обеспечить доступ к сети. Необходимо до конца суток заменить 15 метров старого трубопровода. Всего же на участке обновят 50 метров теплосети.

Жители верхних этажей дома № 28, рядом с которым произошла утечка, проблем не испытывают. Но на первом этаже батареи чуть теплые.

«Люди понимают, что в Старых Химках сети сильно изношены. Надеются, что трубы в ближайшее время заменят, чтобы в будущем не возникало подобных ситуаций», — подчеркнула председатель совета дома № 28 Нина Иващенко.

Всего в Химках в среду на трассах теплоснабжения и горячего водоснабжения работают 14 аварийных бригад. В оперативном штабе по устранению аварий специалисты фиксируют обращения горожан в реальном времени по телефону горячей линии и в соцсетях. Тревожные сигналы тут же доводятся до сведения коммунальщиков.

Телефон горячей линии администрации округа: +7 (495) 793-01-01.