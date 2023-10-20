В подмосковных Химках отбирают кандидатов в местный молодежный парламент

В специальную комиссию по отбору кандидатов вошли авторитетные личности — депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, председатель местного Совета депутатов Сергей Малиновский и другие.

В ходе первого заседания конкурсной комиссии ее члены обменялись мнениями. Отмечено, что уже первые кандидаты показали высокий уровень подготовки, готовность с ходу приступить к решению вопросов по различной тематике. Как отметил Сергей Малиновский, войти в парламентский список является отличной возможностью реализовать свой потенциал на благо округа, сделать заявку на будущее, продвигать молодежные идеи и инициативы. Спикера химкинского Совета депутатов поддержал коллега Алексей Федоров. Он выразил надежду, что скоро начнется совместная работа с молодыми и талантливыми земляками будет предельно эффективной.