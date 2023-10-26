В подмосковных Химках открыли уникальный медицинский центр женского здоровья
Фото: [пресс-служба администрации г.о Химки]
В Химках состоялась торжественная церемония открытия центра женского здоровья, собравшая известных представителей спорта и шоу-бизнеса.
На презентации проекта, в частности, были замечены мастер фигурного катания Анастасия Гребенкина, актриса Эвелина Бледанс, исполнительница эстрадных песен Анна Семенович и другие медийные персоны. Центр стал первым в регионе учреждением подобного профиля. Врачи, психологи, косметологи и другие специалисты разработают для каждой клиентки свою особую программу оздоровления и профилактики.
Как отмечает депутат местного Совета Надежда Смирнова, новое учреждение станет важным шагом в улучшении качества жизни жительниц округа. В свою очередь, лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов напоминает, что в Химках за последние пять лет уже открыли поликлинику, женскую консультацию и другие медицинские структуры.