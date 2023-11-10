В подмосковных Химках открыли всероссийскую студенческую олимпиаду

Инициатором выступил Московский государственный институт культуры. На церемонии приветственные слова сказали ректор Луганской академии культуры и искусств имени Матусовского Валерий Филипов, член экспертного совета олимпиады «Я — профессионал» Виталий Слепокуров и другие.

Участники состязания будут проходить тесты на профориентацию, стажироваться в лучших российских компаниях (Яндекс, Сбер, VK, Росатом и других), общаться с HR-лидерами, работать на уникальных форумах. Для призеров предусмотрены премии размером до 300 тысяч рублей. Они также получат возможность вне конкурса поступить на следующую ступень образования.

Отметим, что участником олимпиады может стать любой желающий. Нужно лишь подать заявку по нескольким направлениям и зарегистрироваться по ссылке: https://yandex.ru/profi.