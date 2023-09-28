В подмосковных Химках педагоги собрали гуманитарный груз в зону СВО

В учреждении действует специальный фонд, который создан по инициативе коллектива. На собранные деньги приобретена военная амуниция и передана волонтерам для отправки на передовую. Как отметила директор ЦДШИ, депутат местного Совета Инна Монастырская, подобные патриотические акции делают людей сплоченными, формируют чувство гражданской ответственности. Коллегу по депутатскому корпусу поддерживает Николай Томашов, который заявил, что сегодня нельзя стоять в стороне и сообща россияне справятся с любыми трудностями.

К настоящему времени химчане собрали уже более 140 тонн полезного груза. В городском округе, добавим, также эффективно действует комплексная поддержка семей мобилизованных. В созданном центре на улице 9 Мая постоянно дежурят волонтеры, принимают и обрабатывают обращения земляков.