В подмосковных Химках по просьбам жителей идет реконструкция спорткомплекса

По информации пресс-службы администрации округа, ремонт осуществляется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках народной программы партии «Единая Россия».

Для химчан «Юность» является одним из любимых мест занятий спортом и проведения оздоровительного досуга. В спортивной школе олимпийского резерва тренируются футболисты, борцы, гимнасты, теннисисты и представители других видов спорта. Многие атлеты входят в составы сборной области, успешно защищают честь региона на всероссийских соревнованиях. Большой популярностью пользуются любительские секции аэробики и танцев.

«Чтобы реконструкция не отразилась на качестве занятий, тренировочный процесс перенесен на другие муниципальные объекты», — отмечает глава городского округа Дмитрий Волошин.

По словам председателя местного Совета депутатов Сергея Малиновского, инициатива модернизации важного спортивного объекта принадлежит жителям округа.

«Химки не случайно считаются спортивной столицей Подмосковья. Чтобы сохранять лидерство и добиваться новых побед на спортивных аренах, необходимо обеспечивать наших атлетов самыми современными базами для занятий», — резюмирует спикер.

В настоящий момент подрядная организация заканчивает демонтаж внутренних помещений спортсооружения. После этого начнется замена инженерных сетей, к делу также приступят штукатуры и другие специалисты. По плану капремонт должен закончиться в следующем году.