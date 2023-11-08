В подмосковных Химках подъезд жилого дома стал участником федерального конкурса

Ремонт в доме № 8 по улице Горшина сделан в рамках специальной губернаторской программы. При этом было учтено мнение жильцов, которые совместно с управляющей компанией «ВСК-Сервис» остановились на проекте «Природа и экология». Как отмечает депутат местного Совета Юлия Ишкова, людям важно при выходе из квартиры получить заряд хорошего настроения на весь день. Это значит, что подъезд должен быть красивым, чистым и безопасным.

Дизайнер постарался на славу. В подъезде много теплого света, на стенах зеркала, на полах кашпо с растениями. Установлены также стенды с полезной информацией, на входной группе надписи «Хорошего дня!» и «Добро пожаловать!».

До окончания конкурса остается один месяц. Проголосовать за понравившийся подъезд можно на сайте Единой России «Лучший дом. Лучший двор»