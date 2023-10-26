В подмосковных Химках присоединятся к всероссийской культурной акции

Театры, библиотеки, выставочные центры предложат интересные развлекательные программы. Например, в следующую пятницу художественная галерея имени Сергея Горшина приглашает на концерт, в котором примут участие педагоги и учащиеся Центральной детской школы искусств. Как отмечает руководитель учреждения, депутат местного Совета Инна Монастырская, в камерной обстановке прозвучат классические произведения.

Творческие тематические вечера состоятся также в Домах культуры «Лунево», «Родина», деревне Брехово, драматическом театре «Наш дом».