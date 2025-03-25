В подмосковных Химках пройдет открытый урок о Национальной гвардии России

В подмосковных Химках в четверг, 27 марта, организуют открытый урок, посвященный Дню войск Национальной гвардии России, его проведут на территории школы «Перспектива». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Участниками мероприятия станут школьники, их родители и учителя, его организуют в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

«На уроке слушателям расскажут о значении войск Национальной гвардии и их роли в обеспечении безопасности страны. Такие мероприятия помогают подрастающему поколению осознавать важность защиты Родины, уважать историю и помнить подвиги защитников Отечества», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

По ее словам, патриотическое воспитание молодежи поможет сплотить общество и сделать его сильным. Она подчеркнула, что для этого в образовательных учреждениях регулярно проводятся открытые уроки и классные часы, посвященные важным историческим датам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в гимназии имени Примакова.