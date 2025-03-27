В подмосковных Химках прошел финал областного конкурса «Орлята России»
Школьники из Химок выиграли Гран-при конкурса «Орлята России»
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В подмосковных Химках прошел финал областного конкурса «Орлята России», в котором приняли участие команды восьми округов региона, Гран-при выиграли химкинские ученики из школы «Лидер». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Школьникам предстояло справиться с вопросами, связанными с движением «Орлята России», в формате викторины. Победители станут участниками тематической смены «Орлята России» в центре «Авангард».
В сообщении уточнили, что программу «Орлята России» реализуют во всех начальных классах школы «Лидер». Кроме того, в ней принимают участие восемь учеников-наставников из 7–8 классов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в гимназии имени Примакова.