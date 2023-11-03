В подмосковных Химках прошел концерт в честь дружбы России и Белоруссии

В химкинской школе № 19 устроили концерт, посвященный дружбе России и Белоруссии, а также сотрудничеству этих стран в области образования.

В гости к подмосковным ребятам приехали их сверстники из минской гимназии № 50. С приветственными словами к ним обратились председатель местного Совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов. Школьники подготовили яркую программу, где было много стихов и песен.

Сергей Малиновский также вручил руководителям белорусской делегации Благодарственные письма Совета депутатов за укрепление международного сотрудничества.