В подмосковных Химках прошел лекторий о развитии культуры в городе

В Химках на территории Центральной детской школы искусств состоялся лекторий, посвященный истории развития культуры в округе, его приурочили ко Дню основания города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В Химках работают крупные культурные учреждения, которые известны далеко за пределами региона: Дворец культуры „Родина“, театр „Наш Дом“, культурные центры, выставочные комплексы, галереи, современные библиотеки и школы искусств», — рассказала директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская.

По ее словам, эти учреждения позволяют развивать культуру и привлекать к этому местных жителей и гостей города. Муниципальный депутат Николай Томашов подчеркнул, что изучение культурного наследия города особенно важно для патриотического воспитания подрастающего поколения. Лекторий организовали в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.