В подмосковных Химках прошла лекция, посвященная истории создания повести «Четвертая высота»

В Химках прошла серия патриотических мероприятий, приуроченных к 80-летию написания повести Елены Ильиной «Четвертая высота». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, одно из мероприятий провели в городской библиотеке № 3, участие в литературном вечере приняла общественница Алина Шалимова.

«Прослушали увлекательную лекцию. Узнали много новых и интересных фактов. Встреча прошла под лозунгом «Успех V единстве поколений», — рассказала Алина Шалимова.

Муниципальный депутат Галина Болотова уточнила, что патриотическая программа «Успех V единстве поколений» направлена на формирование и поддержание интереса у населения к истории родного города и страны. Заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев добавил, что за время реализации проекта в округе уже провели 1 тыс. историко-патриотических мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.