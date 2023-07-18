В подмосковных Химках прошла первая встреча выездной администрации

Это было первое общение в подобном формате. Мероприятие вызвало большой интерес с обеих сторон. Люди смогли получить от профессионалов своего дела ответы на вопросы по любой теме. В первую очередь их интересовали проблемы ЖКХ, благоустройства, работа автобусов и маршруток, социальные льготы.

Олег Янин из деревни Поярково обратил внимание на благоустройство территории. По его мнению, следует привести в порядок площадку для маленьких жителей, дорогу и освещение. Замечания и пожелания тут же были взяты в разработку.

«Всегда надо общаться вживую, чтобы смотреть собеседнику в глаза. Тогда диалог будет понятен друг другу», — с удовлетворением отметил Олег Янин.

Другая важная задача — развитие транспортной инфраструктуры поселка. На этой теме заострили особое внимание жители Луневского, проголосовав за улучшение работы транспорта на страничке в социальной сети главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

«Дело касается маршрута № 36, который курсирует от Сходни с нарушением графика. Работа перевозчика взята на контроль. Указано усилить техконтроль за составом и провести инструктаж с водителями», — отметил исполняющий обязанности начальника отдела транспорта и связи администрации города Алексей Фролов.

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Химки ]

Как подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар, выездная встреча показала большую эффективность данной модели взаимодействия с населением.

«Любой вопрос можно задать и оперативно решить. Все остались довольны, это самое важное», — резюмировала она.

Поселение Луневское и Кутузовское, напомним, вошли в состав Химок с 1 января 2023 года. Следующая выездная встреча состоится в конце июля в Кутузовском.