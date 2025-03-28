В подмосковных Химках прошли патриотические мероприятия ко Дню Национальной гвардии России

В Химках организовали патриотические мероприятия, посвященные Дню Национальной гвардии России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Для местных жителей в рамках программы «Успех V единстве поколений» провели лекции, открытые уроки и кинопоказы. Так, например, в школе № 20 для школьников провели открытый урок истории, в ходе которого им рассказали о том, как важно поддерживать силу и независимость своей страны.

«День Национальной гвардии России является значимой датой в истории и жизни нашей страны. Этот праздник установлен в честь создания внутренних войск Министерства внутренних дел СССР, которые впоследствии стали основой для формирования современной Национальной гвардии России», — отметил общественник Глеб Демченко.

Помимо этого, в Доме культуры Лунево посетителям рассказали об истории формирования Национальной гвардии. Желающие также смогли принять участие в мастер-классе по сборке и разборке оружия. Лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк подчеркнул, что проведение подобных мероприятий является «неотъемлемой частью нашей жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.