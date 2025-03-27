В подмосковных Химках прошло испытание двигателя для тяжелой ракеты «Ангара-А5М»

В Химках на территории научно-производственного объединения «Энергомаш» провели успешные завершающие доводочные испытания двигателя РД-191М, который предназначен для тяжелой ракеты «Ангара-А5М» космического ракетного комплекса «Амур». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках испытаний специалисты проверили характеристики двигателя на соответствие требованиям технического задания, оценили возможность предъявления его к межведомственным опытам и не только.

«Успешное проведение испытаний двигателя позволяет нам начать подготовку конструкторской и технологической документации к присвоению литеры «О» и открывает дорогу к поставке товарных двигателей», — отметил генеральный директор НПО «Энергомаш» Иван Краснов.

Двигатели РД-191М работают на керосине и жидком кислороде, в ходе их создания используют конструкторские и технологические наработки. Двигатели установят на первой и второй ступенях ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5М», первый запуск которой запланирован на 2027 год. Его проведут с космодрома Восточный.

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