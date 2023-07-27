В подмосковных Химках провели акцию в память о детях Донбасса

27 июля в России отмечается День памяти детей, погибших в Донбассе. В Московской области час памяти прошел в Химках.

Колледж «Подмосковье» не случайно стал местом проведения мероприятия. В октябре 2022 года здесь появилась своя «Аллея ангелов». Студенты и преподаватели высадили тополя, ивы и спиреи — всего 140 кустарников и 11 деревьев украшают зеленую рощу. Об этом напомнила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова

«Мы устроим конкурс на проект памятника, который установим в колледже», — отметила омбудсмен.

Примечательно, что эскиз монумента предложат юные жители округа.

Выступавшие на акции представители общественных организаций сказали много мудрых слов о ценности человеческой жизни, подчеркивали важность сохранения памяти по невинным жертвам варварских обстрелов. В руках у участников акции были зажженные свечи и фотографии детей, у которых отняли самое дорогое — жизнь. После минуты молчания ввысь улетели сотни белых шаров.

«Уже 9 лет население Донбасса находится под огнем. В сентябре прошлого года жители Донецкой и Луганской республик проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией, и наши военные в ходе специальной военной операции по зову сердца борются за то, чтобы вернуть людям мирное небо», — подчеркнул глава Химок Дмитрий Волошин.

По официальным данным, с 2014 года от обстрелов киевским режимом городов и поселков Донбасса погибли 228 детей. Многие политики высказываются за то, чтобы день памяти стал всероссийским и международным.