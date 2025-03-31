В подмосковных Химках с апреля изменят схему проезда на прилегающей к МКАД территории

В подмосковных Химках в целях оптимизации транспортных потоков и снижения количества конфликтных точек на дорожной сети изменят схему движения на прилегающей к МКАД территории. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Изменения вступят в силу в апреле. Одним из основных станет закрытие подъезда к автосалону в районе 78-го километра МКАД, в результате водители смогут перемещаться по альтернативному маршруту — через улицу Пожарского и съезд на трассу М-11 «Нева». В сообщении уточнили, что на участке дороги установят новые дорожные знаки, которые помогут водителям ориентироваться в изменениях.

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