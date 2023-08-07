В подмосковных Химках с опережением идет реконструкция спортивного комплекса

В химкинском микрорайоне Сходня раньше намеченных сроков войдет в строй после капитального ремонта спорткомплекс «Юность».

Важный социальный объект по первоначальному плану подрядчик должен был сдать в первом квартале следующего года. Однако обновление комплекса идет такими темпами, что уже через два месяца спортивные коллективы по футболу, художественной гимнастике и другим видам спорта вернутся на свое привычное место. Пока же они еще проводят тренировки на других стадионах.

Глава городского округа держит на постоянном контроле модернизацию спорткомплекса.

«К демонтажу устаревших конструкций ремонтные бригады приступили в марте. За прошедшее время выполнен огромный объем работ. Заменены коммуникации, сделана перепланировка, добавлены раздевалки. По просьбе жителей в проект реконструкции включена и модернизация теннисного корта. Общая готовность к сдаче составляет 80 процентов», — подчеркивает Дмитрий Волошин.

Капитальный ремонт, отметим, стал возможен благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках областной программы «Спорт Подмосковья» и народной программы партии «Единая Россия».