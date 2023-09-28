В подмосковных Химках состоится фестиваль национальных культур

Дворец культуры «Родина» в Химках в субботу станет площадкой для традиционного фестиваля «Шумбрат, Подмосковье!».

У жителей и гостей городского округа появится замечательная возможность познакомиться с культурой, бытом, кухней мордовского народа. Будет интересно и весело. Как отмечают сотрудники ДК «Родина», каждый, кто придет на праздник, уйдет домой в отличном настроении.

Хореографические коллективы подготовили яркую и разнообразную программу. Рядом с ДК развернется ярмарка народных промыслов, дегустационные зоны мордовских продуктов.