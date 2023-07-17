В подмосковных Химках состоялся мастер-класс для долголетов от известной художницы
Фото: [Валерия Ерофеева]
В социальном комплексе «Восход» прошла творческая встреча с художницей Натальей Баженовой. Ее участниками стали члены химкинского клуба «Долголет».
Лауреат всероссийских и международных конкурсов живописи и графики Наталья Баженова выставляла свои картины в знаменитых галереях. Она также известна и как талантливый педагог — обучает рисунку детей и взрослых.
Под руководством мастера долголеты сымпровизировали под музыку, отражая эпизоды из своей жизни и охватившее их настроение. Наталья Баженова наглядно еще раз доказала, что мир на холсте может изобразить каждый, нужно только верить в себя и тогда обязательно придет вдохновение.
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