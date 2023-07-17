В подмосковных Химках состоялся мастер-класс для долголетов от известной художницы

Лауреат всероссийских и международных конкурсов живописи и графики Наталья Баженова выставляла свои картины в знаменитых галереях. Она также известна и как талантливый педагог — обучает рисунку детей и взрослых.

Под руководством мастера долголеты сымпровизировали под музыку, отражая эпизоды из своей жизни и охватившее их настроение. Наталья Баженова наглядно еще раз доказала, что мир на холсте может изобразить каждый, нужно только верить в себя и тогда обязательно придет вдохновение.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике «Мелихово» состоялась крупная благотворительная акция.