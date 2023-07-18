В подмосковных Химках создано уникальное экопроизводство

Его создатель — предприниматель, 65-летний уроженец Сходни Андрей Центеров.

Жители городского округа пообщались с талантливым специалистом в рамках проекта «Мы первые». Встреча получилась интересной и эмоциональной. Андрей отвечал на многочисленные вопросы, детально рассказывал о преимуществах созданного предприятия. Изготавливаемые котлов и котельные предназначены для работы на отходах биотоплива — щепе, опилках.

По его словам Центерова, экономические затраты в его детище сведены к минимуму.

«Мы используем исключительно отечественное оборудование», — также отмечает предприниматель.

Центеров давно известен в мире деловых людей как новатор, на его счету много полезных разработок и проектов в сфере бизнеса. При этом Андрей неизменно ищет новые подходы, точки приложения своих сил и возможностей, не собирается останавливаться на достигнутом. Он и его коллеги думают взяться за переработку отходов в электроэнергию.

Химки, напомним, уже несколько лет входит в число лидеров рейтинг-листа муниципальных образований по климату в сфере предпринимательства. По линии проекта «Единой России» и муниципальной программы округа «Предпринимательство» за пять лет оказана поддержка в виде предоставления субсидий 34 предприятиям.