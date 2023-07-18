В подмосковных Химках создано уникальное экопроизводство
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Химки]
В Химках заработало экологическое предприятие по производству биокотлов для отопления.
Его создатель — предприниматель, 65-летний уроженец Сходни Андрей Центеров.
Жители городского округа пообщались с талантливым специалистом в рамках проекта «Мы первые». Встреча получилась интересной и эмоциональной. Андрей отвечал на многочисленные вопросы, детально рассказывал о преимуществах созданного предприятия. Изготавливаемые котлов и котельные предназначены для работы на отходах биотоплива — щепе, опилках.
По его словам Центерова, экономические затраты в его детище сведены к минимуму.
«Мы используем исключительно отечественное оборудование», — также отмечает предприниматель.
Центеров давно известен в мире деловых людей как новатор, на его счету много полезных разработок и проектов в сфере бизнеса. При этом Андрей неизменно ищет новые подходы, точки приложения своих сил и возможностей, не собирается останавливаться на достигнутом. Он и его коллеги думают взяться за переработку отходов в электроэнергию.
Химки, напомним, уже несколько лет входит в число лидеров рейтинг-листа муниципальных образований по климату в сфере предпринимательства. По линии проекта «Единой России» и муниципальной программы округа «Предпринимательство» за пять лет оказана поддержка в виде предоставления субсидий 34 предприятиям.
«Химкинские предприятия растут и развиваются, мы стараемся создать благоприятный инвестиционный климат. Сегодня у нас есть все для успешного ведения бизнеса — логистика, офисы, промышленные кластеры, технопарки, складские комплексы. Мы в любой момент готовы помочь предпринимателям в любых вопросах», — подчеркивает глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.