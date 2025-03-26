В подмосковных Химках спасатели отметили день образования города

В нем приняли участие специалисты учреждения, местные жители и муниципальный депутат Инна Монастырская, для них провели лекцию об истории города и его значении для Подмосковья.

«Наш город был образован 26 марта 1939 года Указом Верховного Совета СССР. Этот день не является официальным Днем города, но он важен для всех химчан. Ведь именно тогда началась история нашего муниципалитета в его современном статусе», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

По ее словам, Химки сегодня представляют собой город «с развитой инфраструктурой, мощной промышленной базой и привлекательными условиями для жизни и работы». Мероприятия провели в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.