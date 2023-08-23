В подмосковных Химках в квартале Старбеево упали обломки украинского дрона, повреждено здание

В соцсетях распространяются кадры обломкой сбитого российской ПВО над подмосковным городом украинского БПЛА.

Очевидцы сообщают, то что осталось от беспилотника прямо сейчас разбросано на улице поселка Старбеево, близ Химок. отмечается, что повреждена стена магазина крепежа.

Кроме того сообщается, что в Химках на улице 9 мая в жилой многоэтажке выбиты стекла. Информации о пострадавших уточняется.

Ранеемэр Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО на западе Московской области в Можайском районе украинском беспилотнике.