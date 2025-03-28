В подмосковных Химках возведут распределительный центр компании Хэндэрсон

В Химках началось строительство главного распределительного центра компании Хэндэрсон, глава города Елена Землякова, основатель и председатель Совета директоров Дома моды Рубен Арутюнян, основатель и председатель Совета директоров индустриального парка «Шереметьево» Виктор Ефимов, а также гендиректор компании-застройщика Дмитрий Котляров заложили капсулу времени в честь возведения объекта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Центр появится на территории индустриального парка «Шереметьево», продукцию будут поставлять в 64 города России. Реализация проекта позволит создать в Химках 300 новых рабочих мест.

«Это большой шаг вперед для экономического развития нашего города. Пусть эта «капсула времени» в основании строительства распределительного центра станет символом нашего общего стремления развивать Химки, инвестировать в будущее, стремиться всегда быть на шаг впереди», — отметила Елена Землякова.

Площадь нового объекта составит 7,8 тыс. кв. м. Рубен Арутюнян отметил, что его планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2026 года. Появление центра станет важным этапом, который позволит обеспечить полный контроль логистики и поставки продукции в салоны сети, добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.