В подмосковных Химках выходцы с Кавказа набросились на продавщицу магазина электроники

Как сообщается в соцсетях, инцидент в магазине электроники и бытовой техники DNS начался с того, что сотрудница магазина сделала посетителям замечание, попросив тех вести себя достойно и не ломать выставочный товар. В ответ женщине пошли оскорбления и угрозы.

Как приводится в публикации, дебоширы заявили, что они из Дагестана и ведут себя и так более чем достойно. А вот продавцу якобы неплохо бы знать свое место.

«Ты как с мужчиной разговариваешь, лэээ…овца тупая», - посыпался на женщину поток нецензурной лексики от приезжих.

Произошедшее возмутило пользователей сети. Особое удивление вызвало бездействие находившихся рядом посетителей магазина. Стоявшие в очереди «мужчины» словно в рот воды набрали и не заступились за женщину.

«Они, видимо, купили у дебоширов билет на этот спектакль. Объяснить по-другому их молчаливое одобрение происходящего невозможно», - пишут в комментариях.

Приехала ли в итоге на место происшествия полиция или нет - пока неизвестно.