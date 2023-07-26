В подмосковных Химках завершается ремонт здания школы кадетов

По сообщению пресс-службы администрации Химок, обновление школы идет в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования». Зданию, построенному в далеком 1961 году, давно требовалось масштабное обновление.

В настоящее время ремонтники выполнили 90 процентов работ от общего объема. Корпус преображается на глазах. Идет монтаж систем отопления, освещения, покраска стен, вот-вот начнется благоустройство пришкольного участка. Закуплено новое оборудование для классов, спортзала.

В школе обучаются 300 учащихся. В двух специализированных классах обучение ведется по профилю работы Следственного комитета России. Как правило, после окончания учебного заведения выпускники поступают в ведущие столичные вузы.

Ход капитального ремонта находится под особым контролем администрации городского округа. В полном курсе происходящего сами кадеты и их родители, многое делается по их пожеланиям.