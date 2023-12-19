В подмосковных Котельниках спортсмены и тренеры устраивают детские новогодние праздники

Ученики и тренеры спортивной школы олимпийского резерва «Белка» на период новогодних праздников стали артистами театрализованных представлений для детей и взрослых.

Гости отмечают, что спектакли имеют отличную хореографическую основу, яркое музыкальное и световое сопровождение. Помимо представления, можно покататься на лошадях.

Спортшколу посетил и глава округа Котельники Сергей Жигалкин. Он выразил признательность за интересную инициативу руководителю, почетному гражданину города Анне Пахомовой, тренерам, спортсменам, сценаристам и поздравил коллектив с наступающим Новым годом.