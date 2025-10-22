В подмосковных Котельники сняли 28 несогласованных средств размещения информации

В подмосковных Котельниках провели масштабный рейд по демонтажу несанкционированных средств размещения информации. В ходе мероприятия было снято 28 конструкций, включая вывески, логотипы и панель-кронштейны.

Работы проводились в различных районах городского округа, в том числе в микрорайонах Парковый, Южный и Белая Дача, а также на Кузьминской и Сосновой улицах. Как сообщают власти муниципалитета, все владельцы заблаговременно получили предписания с месячным сроком для самостоятельного устранения нарушений.

В 14 точках города конструкции пришлось демонтировать принудительно, поскольку предприниматели не выполнили установленные требования. Собственники снятых конструкций могут вернуть их в течение месяца, однако повторная установка будет возможна только после официального согласования в установленном порядке.

Администрация городского округа подчеркивает, что работа по выявлению и устранению несогласованных средств размещения информации будет продолжена. Эти меры направлены на формирование единого архитектурного облика муниципалитета и обеспечение безопасности жителей.

