В подмосковных Люберцах активно сдают кровь для бойцов СВО

Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Люберцы ]

В Люберцах прошла сдача крови для бойцов специальной военной операции.

Организаторами благородной акции стали администрация городского округа и Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского, в котором проходят лечение и реабилитацию раненые солдаты и офицеры.

Как отмечает глава Люберец Владимир Волков, более двухсот земляков добровольно сдали кровь. Среди них были активисты общественных организаций, работники многих городских предприятий. Никто не пришел по разнарядке, только по воле сердца.

Владимир Волков выразил донорам глубокую признательность.