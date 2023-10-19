В подмосковных Люберцах эффективно работает программа замены лифтов
Фото: [пресс-служба администрации г.о Люберцы]
Администрация городского округа Люберцы реализует областную перспективную программу по замене лифтов в многоквартирных домах и держит ее на строгом контроле.
В ходе рабочих поездок по округу глава муниципалитета Владимир Волков лично проверяет, как проводится ремонт кабин, их демонтаж и установка. Очередная контрольная поездка состоялась в дом № 96 на улице 3-е Почтовое Отделение. Здесь будет проведена замена шести лифтов — трех грузовых и трех пассажирских. Волков пообщался с жильцами, рабочими, ответил на возникшие вопросы.
По словам главы округа, в городском округе Люберцы в 2023 году подлежат замене 16 лифтов в пяти многоквартирных домах. При поэтапных ремонтных работах жители не будут испытывать неудобств.
«Нареканий от людей нет. Все идет по графику. Все, что запланировали, завершим до конца этого года», — подчеркнул Владимир Волков.