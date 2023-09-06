В подмосковных Люберцах открылся новый детский сад

Большим событием в жизни городского округа Люберцы стало торжественное открытие нового детского сада. В праздничном мероприятии принял участие глава Люберец Владимир Волков.

В центре города, где плотная застройка, вопрос строительства дошкольного учреждения давно напрашивался. Жители не раз обращали на это внимание местные власти.

«Детский сад на 350 мест на улице Летчика Ларюшина современный, удобный. Здесь предусмотрено все, чтобы малышам было интересно и комфортно», - сказал Владимир Волков.

Он поблагодарил строителей, которые качественно справились с работой. Поздравил детей, родителей, педагогов.