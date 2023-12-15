В подмосковных Люберцах построят акватермальный комплекс

Акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс в скором времени начнут строить в Люберцах.

Соглашение о сотрудничестве подписано главой округа Владимиром Волковым и представителем акционерного общества «Группы компаний „Основа“, которое выступает сопровождающим инвестиционный проект. Руководитель муниципалитета уверен, что новый ФОК станет популярным и одним из излюбленных мест проведения досуга.

Помимо бассейна, в здании предусмотрены бани различных типов, залы для йоги, фитнесса, кафе, зоны отдыха. Единовременно ФОК сможет принять около 850 посетителей. Предполагается, что объем инвестиций в течение ближайших двух лет составит почти два миллиарда рублей. При этом в округе появится 70 новых рабочих мест.