В подмосковных Люберцах состоялась встреча молодежи с бойцами СВО

Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Люберцы ]

В Люберцах представители молодежного актива городского округа и соседних муниципалитетов в рамках проекта «Диалоги о важном» встретились с участниками специальной военной операции и членами их семей.

Глава Люберец Владимир Волков, также принимавший участие в мероприятии, дал высокую оценку диалогу. Он, в частности, отметил, что тема СВО касается каждого россиянина.

«Люберчане служат в боевых подразделениях, волонтеры, молодежные активисты постоянно отвозят на специальные пункты грузы для военнослужащих», — отметил Волков.

Ребята в ходе общения с бойцами, их близкими больше узнали о буднях военных, ситуации на новых территориях Российской Федерации, продолжил глава округа. Молодежь задавала вопросы о службе по контракту. Каждая тема вызывала неподдельный интерес.