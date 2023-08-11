В подмосковных Люберцах состоялась встреча молодежи с бойцами СВО
Фото: [пресс — служба администрации г. о. Люберцы]
В Люберцах представители молодежного актива городского округа и соседних муниципалитетов в рамках проекта «Диалоги о важном» встретились с участниками специальной военной операции и членами их семей.
Глава Люберец Владимир Волков, также принимавший участие в мероприятии, дал высокую оценку диалогу. Он, в частности, отметил, что тема СВО касается каждого россиянина.
«Люберчане служат в боевых подразделениях, волонтеры, молодежные активисты постоянно отвозят на специальные пункты грузы для военнослужащих», — отметил Волков.
Ребята в ходе общения с бойцами, их близкими больше узнали о буднях военных, ситуации на новых территориях Российской Федерации, продолжил глава округа. Молодежь задавала вопросы о службе по контракту. Каждая тема вызывала неподдельный интерес.
«Мои искренние слова благодарности нашим героям Виктору Исаеву, Екатерине Скориковой и Равшану Давранову за то, что нашли время пообщаться с молодежью», — подчеркнул Владимир Волков.