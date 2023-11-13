В подмосковных Люберцах заложили новый храм-часовню

Строительство нового храма-часовни в Раменском городском округе было инициировано представителем Общественной палаты городского округа Люберцы Ольгой Хлебодаровой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.

«Чин отслужил митрополит Крутицкий и Коломенский, Патриарший наместник Московской митрополии владыка Павел», — отметил Владимир Волков.

Отмечается, что строительство храма-часовни было инициировано членом Общественной палаты городского округа Люберцы, президентом Международной профессиональной ассоциации психологов, основателем единственного в России частного музея психологии Ольгой Хлебодаровой. Именно ее проект получил поддержку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках премии «Мы рядом».

Храм-часовня будет построена на месте, где раньше стояла одноименная деревянная старообрядческая церковь, которая была сожжена французами в 1812 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «России 24» подчеркнул, что самым дорогим на посту главы региона является доверие жителей.