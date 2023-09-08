В подмосковных Мытищах открылась необычная художественная выставка

В Мытищинской галерее прошла презентация очередной выставки. Ее название «Города и горы».

По 50 графических работ представили художницы Мария Комарова и Анастасия Башкова. В основу экспозиции легла идея противопоставления дикой природы и цивилизованного города. Это то, что всегда интересно, что всегда притягивает. Как отметила Мария Комарова, к Мытищам у нее особая любовь, здесь у нее родились два сына. Она не первый раз выставляет свои коллекции в местной муниципальной галерее.

«Собрала лучшее из моих картин, написанных под впечатлением путешествий по разным городам», — подчеркнула Мария.

Анастасия Башкова также много путешествует, в ее коллекции есть работы, в которых показаны красота и величавость труднодоступных мест.

На открытии вернисажа побывали коллеги, члены районной Ассоциации художников, любители живописи. Выставка будет работать до ноября.