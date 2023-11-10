В подмосковных Мытищах прошел очередной урок профориентации для школьников
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Мытищи]
Школы городского округа Мытищи устроили для учащихся занятие на тему «Пробую профессию в области цифровых технологий».
Преподаватели интересно рассказали о базе «цифры», ее истории, где применяется. Ответная реакция была очень позитивной. Многие школьники в один голос заверили, что узнали много нового, кто-то укрепился в своем желании поступать в определенный вуз, кто-то еще будет думать над этим.
Напомним, в Мытищах действует в режимах очно и онлайн Центр профориентации. Его услуги актуальны, как для учащихся 5 – 8 классов, так и для тех, кто скоро оканчивает учебное заведение и готовится к поступлению в колледж или высшее учебное заведение.