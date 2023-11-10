В подмосковных Мытищах собрана очередная партия груза в зону СВО

В городском округе действуют волонтерские организации, открыты несколько приемных пунктов. На месте сбора груза в Центре культуры «Подмосковье» побывала глава округа Юлия Купецкая. Она пообщалась с активистами и вместе с ребятами из отряда «Юнармия» школы № 19 изготовила несколько окопных свечей, которые в ближайшее время будут отправлены на передовую.

«Мы едины и сплочены как никогда, и всегда готовы поддержать наших бойцов», — подчеркнула Юлия Купецкая.

Атаман мытищинского городского казачьего общества Григорий Шаповалов добавил, что помощь поступает от земляков каждый день.