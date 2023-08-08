В подмосковных Озерах к сентябрю завершится ремонт дорог

В городском округе Коломна в этом году будут отремонтированы 73 участка автомобильных трасс, пять из которых регионального статуса.

В данный момент дорожные бригады трудятся в Озерах в Фабричном переулке. Старое покрытие снято, полотно готово к обновлению. На большинстве участков ремонт успешно завершен и начались лабораторные испытания.

«Дорожники идут в графике, поэтому есть все основания полагать, что работы закончатся к 1 сентября», — подчеркивает первый замглавы администрации округа Денис Лубяной.

Отметим, ремонт дорог, в соответствии с поручением губернатора Андрея Воробьева, подвергается строгому контролю. Важен не только объем работ, но и качество. Для этого заключаются договоры с независимыми экспертными лабораториями.