В подмосковных Озерах с размахом отметят годовщину со дня основания города

Озерам (городской округ Коломна) исполняется 98 лет. По этому поводу 19 августа будет устроен большой праздник.

Организаторы позаботились о разнообразной программе. Гулянье пройдет с утра до позднего вечера на разных площадках.

После традиционного возложения цветов к мемориалу погибшим озерчанам откроется фестиваль «Текстиль Fest». Историки, краеведы расскажут об истории города, как зародилось здесь текстильное производство. Поэты, библиотекари устроят литературные чтения, открытые уроки. Свои работы продемонстрируют модельеры и художники.

Озерчан и гостей города также порадуют мобильный планетарий, интерактивные площадки, фотовыставка и многое другое. Завершится день города концертом на центральной площади с участием народного артиста России Владимира Девятова, группы «Мохито» и других популярных исполнителей.