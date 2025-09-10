В подмосковных СИЗО и ПФРСИ на предстоящих выборах будут работать 10 избирательных участков

В СИЗО и ПФРСИ Подмосковья на предстоящих выборах, которые пройдут с 12 по 14 сентября, будут функционировать 10 избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Так, в Единый день голосования в учреждениях ведомства будут доступны восемь участков в следственных изоляторах, два – в помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов при исправительных учреждениях. В сообщении добавили, что в выборах глав и губернаторов 20 субъектов Российской Федерации смогут принять участие около 200 подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в областных СИЗО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.