В Подольске 10-летняя девочка убила старшую сестру за требование помыть за всеми посуду

Как передает Shot, трагедия разыгралась накануне в Подольске Московской области в одной из квартир. 10-летняя Наргиза и 13-летняя Анора (имя изменено) сидели дома одни, пока их мать с отцом, трудовые мигранты, были на работе.

Сообщается, что жившие до этого дня в мире и ладу сестры вдруг сильно повздорили на почве домашней уборки. Старшая Анора начала морально давить на младшую Наргизу, буквально заставляя сестренку мыть тарелки, кружки и столовые приборы, дразня девочку, что якобы это ее прямая обязанность. Давление обернулось фатальной развязкой.

«Младшая не выдержала, схватила кухонный нож и напала на Анору. Когда поняла, что натворила, вызвала скорую. Врачи пытались спасти девочку, но не смогли — она потеряла много крови», — приводится в публикации.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Не исключено, что отвечать перед законом за убийство одной сестры другой придется родителям девочек.

Ранее мы рассказывали, как стол рухнул на шестилетнюю девочку на дне рождения в московском ТЦ.