Жители Подольска передали бойцам СВО продукты, медикаменты и письма от детей

В Подольске С 11 по 15 августа прошла акция «Подольск помогает» в рамках губернаторской программы «Доброе дело», сообщила администрация городского округа.

За пять дней жители города собрали 2,5 тонны гуманитарной помощи для бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО).

Среди переданных вещей — продукты питания, кондитерские изделия, медикаменты, средства личной гигиены, шанцевый инструмент, одежда, маскировочные сети и даже трогательные письма с рисунками от воспитанников школ и детских садов.

Представитель комитета по образованию администрации городского округа Подольск Светлана Головкова отметила, что участие в подобном сборе является вкладом местных жителей в поддержку защитников Родины.

«Тадиционно мы собираем и передаём в Волонтерский центр все необходимые вещи. Желаем нашим бойцам только победы!», — отметила она.

Волонтерский центр работает без перерывов — даже во время акции его сотрудники занимались сортировкой и отправкой грузов на передовую. Уже две посылки с гуманитарной помощью переданы женам военнослужащих для доставки на Сватовское и Запорожское направления.

Ранее сообщалось, что в Подольске в рамках патриотической акции собрали свыше 1,7 тонны гуманитарной помощи.