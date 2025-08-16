Жители Подольска передали бойцам СВО продукты, медикаменты и письма от детей
В Подольске за пять дней собрали 2,5 тонны гуманитарной помощи для бойцов СВО
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Подольск]
В Подольске С 11 по 15 августа прошла акция «Подольск помогает» в рамках губернаторской программы «Доброе дело», сообщила администрация городского округа.
За пять дней жители города собрали 2,5 тонны гуманитарной помощи для бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО).
Среди переданных вещей — продукты питания, кондитерские изделия, медикаменты, средства личной гигиены, шанцевый инструмент, одежда, маскировочные сети и даже трогательные письма с рисунками от воспитанников школ и детских садов.
Представитель комитета по образованию администрации городского округа Подольск Светлана Головкова отметила, что участие в подобном сборе является вкладом местных жителей в поддержку защитников Родины.
«Тадиционно мы собираем и передаём в Волонтерский центр все необходимые вещи. Желаем нашим бойцам только победы!», — отметила она.
Волонтерский центр работает без перерывов — даже во время акции его сотрудники занимались сортировкой и отправкой грузов на передовую. Уже две посылки с гуманитарной помощью переданы женам военнослужащих для доставки на Сватовское и Запорожское направления.
Ранее сообщалось, что в Подольске в рамках патриотической акции собрали свыше 1,7 тонны гуманитарной помощи.