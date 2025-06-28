Жители Бережков отметили день деревни концертом, мороженым и чаем

Праздничные мероприятия провели в деревне Бережки, которая входит в состав Подольского городского округа. Об этом сообщил телеграм-канал «Официальный Подольск».

На праздничном концерте в Бережках, который был посвящен дню деревни, выступал ряд творческих вокальных и танцевальных коллективов, которые занимаются своей деятельностью на базе Дома культуры имени 1 Мая. Помимо показательных выступлений, они подготовили мастер-классы, а также развлекательную программу для детей и подростков. Не обошлось и без угощений. Юных подольчан, которые пришли на праздник, угощали чаем и мороженым.

Свои поздравления с праздником всем собравшимся зачитали депутаты городского округа Подольск Олег Паскарь и Яна Гайша. Все празднование проводилось в рамках партийного проекта «Культура малой родины».

Ранее сообщалось, что в Подольске состоялся праздничный концерт, посвященный Дню молодежи. Мероприятие называлось «Танцуй с нами!», его посетило порядка 200 человек. Концерт проводили на площади перед СДК «Быково».