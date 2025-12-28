В Подольске долголеты провели спортивный праздник в преддверии Нового года

В парке имени Талалихина в Подольске 28 декабря прошла не просто очередная утренняя зарядка, а настоящий новогодний спортивно-творческий флешмоб. Любители скандинавской ходьбы из группы «Радость движения», входящей в клуб «Активное долголетие», под руководством тренера Владимира Васильева совместили полезную физическую активность с ярким праздничным представлением.

Участники нарядились в костюмы Деда Мороза, Снегурочки, Красной Шапочки и других сказочных персонажей, превратив привычную тренировку в весёлое карнавальное шествие.

«Неважно – зной, мороз или пурга, когда мы идем по улице, все видят, что идет группа «Радость движения»! Мы идем вместе – и то, что мы все вместе, делает наше путешествие в страну активного долголетия интересным и счастливым!» — подчеркнул тренер Васильев, говоря о командном духе коллектива, который насчитывает порядка 200 активных подольчан.

После разминки и ходьбы участники устроили импровизированный концерт у наряженной елки: пели песни, танцевали и читали стихи.

Это мероприятие стало яркой иллюстрацией работы городского клуба «Активное долголетие», который ежедневно проводит бесплатные занятия в парках города. Программа направлена не только на укрепление физического здоровья, поддержание тонуса и профилактику возрастных изменений, но и на важнейшую социальную интеграцию, борьбу с одиночеством и создание позитивного эмоционального фона для людей старшего поколения.

Записаться в клуб могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет по телефонам 8 (4967) 54-28-35 или 8 (964) 724-12-65. История с новогодней зарядкой доказывает: активная и радостная жизнь не имеет возрастных ограничений, а здоровая привычка может быть не рутиной, а источником вдохновения и дружбы.

